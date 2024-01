Welche Maßnahmen setzen Sie bei der Akquise?



Bruckner: Wir als Haustechnik Bruckner waren im Gegensatz zu vielen anderen Branchenkolleg*innen jüngst auf der Bau & Energie in Wieselburg. Es geht aber auch um Standards in Sachen Kund*innenorientierung und CRM, wie ums Nachtelefonieren und Beantworten von Anfragen. Am Bau herrschte in den vergangenen zehn Jahren Partybetrieb. Dadurch wurde der Vertriebsmuskel auch in den nachfolgenden Gewerken zu wenig trainiert. Erhört wurden nur die Kund*innen, die gerade am lästigsten waren. Viele Betriebe waren zuletzt regelrecht überlaufen und mit Aufträgen überhäuft. Das ändert sich jetzt langsam.



Welche Rolle spielt der Fachkräftemangel bei dieser Arbeitsüberlastung?



Bruckner: Wir bilden unsere Fachkräfte selbst aus. Mit der Übernahme von Mitarbeitenden habe ich in der Vergangenheit eher schlechte Erfahrungen gemacht. Wir suchen Lehrlinge mit Potenzial aus, bilden sie bestens aus und lassen sie im Team reifen. Am Land findet man diese Leute. Im August haben wieder fünf Lehrlinge neu bei uns angefangen. Die jungen Menschen, die jetzt nachrücken, treffen ihre Berufsentscheidung viel bewusster. Es muss nicht mehr unbedingt die Matura sein, die sich außerdem ohnehin mit der Lehre verbinden lässt. Jeder Jugendliche sieht selbst, wer im Lokal die meisten Runden schmeißt: Das sind die Vertreter der klassischen Handwerksberufe wie Mechaniker*in, Elektriker*in und Installateur*in.