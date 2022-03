Bereits im März 2011 hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sein 164-seitiges Grundsatzpapier „Water Safety in Buildings“ veröffentlicht. Es kann bei der WHO kostenlos heruntergeladen werden, liegt jedoch nur in Englisch vor.



Für den deutschsprachigen Raum liegt jedoch eine sehr praxisnahe und weitaus kürzere Alternative des deutschen Umweltbundesamtes (UBA) vor, die dort kostenlos erhältlich ist. Sie basiert auf dem WSP der WHO und heißt offiziell „Das Water Safety Plan (WSP)-Konzept für Gebäude. Ein Handbuch für die Anwendung in Trinkwasser-Installationen“. Das Handbuch erklärt Schritt für Schritt und mittels vieler Grafiken die Vorgehensweise einer „Risikobewertung von Hausinstallationen“ anhand einer fiktiven „Hundertwasser-Schule“.