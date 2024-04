Die Premium-Kollektion Finion vermittelt mit ihrem puristischen Design ein urbanes Lebensgefühl. Ihr Lichtkonzept setzt einzelne Elemente in Szene und kreiert gleichzeitig eine behagliche Atmosphäre. Die Möbel zeig sich mit 8 mm Kanten- und Korpusstärke sehr filigran.



In der Auswahl an Oberflächen findet sich Echtholzfurnier in Walnut Verneer und Oak Verneer. So werden Kombinationen mit Glasplatten oder einer der zehn verschiedenen Lack- Farben möglich. Einen starken Akzent kann beispielsweise ein freischwebendes Regalmodul mit einem Korpus aus Echtholzfurnier setzen, das innen in Gold Matt Lacquer erstrahlt – illuminiert von der integrierten und stufenlos dimmbaren LED-Beleuchtung.