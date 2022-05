Neben der Barrierefreiheit legte Trinkus auch Wert auf eine ansprechende Optik – vor allem im Bad: „Für die perfekte Erholung darf ein großräumiges und schönes Bad nicht fehlen. Einen Krankenhaus-Look wollten wir unter allen Umständen vermeiden. Daher war uns besonders wichtig, dass man die Barrierefreiheit der Badausstattung nicht auf den ersten Blick erkennt.“ Die passende Lösung fand sie bei Geberit.

In eines der barrierefreien Bäder im Resort Stettiner Haff wurde ein Geberit AquaClean Mera Classic eingebaut – auch, um Gästen zu ermöglichen, dieses auszuprobieren. Neben der patentierten WhirlSpray-Technologie verfügt es über zusätzliche Funktionen wie einen Warmluftföhn zum Trocknen – ideal für Personen mit Einschränkungen. Das Dusch-WC ist zudem dank spülrandloser Keramik und TurboFlush-Spültechnik leicht zu reinigen. In den übrigen Bädern im Erdgeschoss befinden sich WCs der kürzlich erweiterten Komplettbadserie Geberit iCon.



Für das barrierefreie Bad, in dem das Dusch-WC eingebaut wurde, kam der Waschtisch der Badserie Renova Comfort von Geberit zur Anwendung. Dieser ist dank Unterputz-Siphon, der sich – in der Vorwand verborgen – in einer Funktionsbox befindet, unterfahrbar und ermöglicht so eine bequeme Nutzung auch im Sitzen. Der Unterputz-Siphon kann bei der Fertigmontage dank einem vertikalen Verstellbereich von 60 mm gut in die Wand eingepasst werden.