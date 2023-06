Die Geberit Option Spiegel sind mit energieeffizienter LED-Beleuchtung ausgestattet. Sie kann je nach Modell direkt am Lichtspiegel sowie über den Lichtschalter des Badezimmers bedient werden. Für das überarbeitetet Lichtkonzept wurde die Farbtemperatur angepasst. Nun haben alle Badelemente ein warmweißes Licht von 3.000 Kelvin.

Das Beleuchtungskonzept besteht aus zwei zentralen Elementen: Eine Lichtleiste strahlt die Decke sowie die Person vor dem Spiegel an, eine zweite erhellt den Waschplatz. Die LEDs lassen sich über einen Touch-Sensor stufenlos dimmen, das automatisch eingestellte Orientierungslicht kann damit auch deaktiviert werden. Damit die Spiegelflächen nach einem warmen Bad oder einer Dusche nicht beschlagen, besitzen sie eine manuell aktivierbare Antibeschlagheizung, die sich nach 30 Minuten automatisch deaktiviert.



Bisher bot Geberit die Option Plus Spiegel in fünf verschiedenen Breiten (40, 60, 75, 90 und 120 cm) an. Dieses Spektrum ergänzt der Hersteller nun um die Breiten 105, 135 und 160 cm. Alle Option Plus Square Lichtspiegel sind wie bisher mit einem Rahmen in Aluminium eloxiert verfügbar. Zudem sind diese Spiegel auch mit einem Rahmen in Schwarz matt erhältlich.