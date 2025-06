Wie wird der Markt in Österreich in Zukunft bearbeitet werden: Bleiben die beiden Vertriebsmannschaften separat oder werden in Zukunft alle beide Marken vertreten? Bleiben Stand heute alle an Bord?

Leifert: Die Vertriebsteams beider Marken arbeiten sehr eng zusammen. Sie haben sich intensiv kennengelernt, tauschen Erfahrungen aus und sind für unsere Kunden präsent. Das bringt einen klaren Mehrwert: Mehr Manpower bedeutet auch mehr Nähe und besseren Service für unsere Partner. Gleichzeitig bleibt die Verantwortung klar: Jede Außendienstkraft ist weiterhin für eine der beiden Marken zuständig. Damit sichern wir die Spezialisierung und die Markenidentität. Im Projektgeschäft gehen wir einen Schritt weiter: Hier bündeln wir die Kräfte in einem gemeinsamen, spezialisierten Team, das beide Marken vertritt. Für Architekten, Planer und Projektentwickler wird es dadurch einfacher – sie haben einen zentralen Ansprechpartner für ein noch breiteres und besser aufeinander abgestimmtes Portfolio.

Woran werden die Kunden bei Großhandel, Planern und dem Handwerk den Zusammenschluss merken?

Leifert: An einem deutlich erweiterten Produktspektrum und einer stärkeren Marktpräsenz – sowohl im Showroom als auch im Objektgeschäft. Für unsere Kunden ist das eine sehr positive Entwicklung. Die Marken bleiben klar differenziert und das Portfolio ist optimal aufeinander abgestimmt. Das bedeutet mehr Auswahl, mehr Flexibilität in der Planung und bessere Lösungen aus einer Hand. Der Zusammenschluss eröffnet uns neue Marktchancen und davon profitieren unsere Partner in Österreich ganz unmittelbar.