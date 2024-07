Auch im Detail wird Wert auf Barrierefreiheit gelegt: So entschied man sich in den Bädern für die Serie 801 von Hewi. „Für uns war es wichtig, dass die in der Michael-Ende-Grundschule eingesetzten Produkte ganz im Sinne des Universal Designs den Bedürfnissen aller Menschen gerecht werden und dabei höchste Qualität mit Funktionalität und ästhetischem Anspruch verbinden“, begründet Nadya Faris-Bibawi, Architektin und Geschäftsführerin des Büros Nokera Planning, die Entscheidung. In der Ausführung Reinweiß harmonieren die Lösungen mit den Fliesenwänden in den Leitfarben Gelb, Grün, Blau und Rot und setzen Akzente zu den anthrazitfarbenen Bodenfliesen.

>>> Barrierefreiheit muss unsichtbar sein

„Besonders praktisch finden wir die am Stützklappgriff montierte WC-Spülauslösung, die das Spülen im Sitzen per Knopfdruck ermöglicht“, so Faris-Bibawi. Zusammen mit den Accessoires der Hewi Serie 477, wie zum Beispiel der Hygienekombination oder der Bürstengarnitur in Reinweiß, verfügt die Grundschule über eine Systemlösung, die die Anforderungen an die Ausstattung barrierefreier Bäder erfüllt und sich in die moderne Schularchitektur einfügt.