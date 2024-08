Kinemoon Evo eignet sich für alle Einbausituationen geeignet, ob bodengleich in den Estrich eingelassen, auf dem Boden aufliegend oder – ideal für die Badrenovierung – auf verstellbaren Sockelfüßen montiert: Das Duschwannenmodell findet mit seiner Höhe von 3 cm in jedem Bad seinen Platz. Als Blickfang wertet die Mondgesteinoptik, in fünf verschiedenen Farben verfügbar, das Bad optisch auf. Ein farblich abgestimmtes Ablaufgitter aus Metall befindet sich an der Stirnseite.

>>> Nachhaltigkeit im Bad: Stahl statt Plastik

Die Duschwanne Kineone hat Kinedo ausschließlich für den bodengleichen Einbau entwickelt. Mit einer Höhe von 2 cm erfolgt die vollständige Einbettung von Duschwanne und Abfluss in den Estrich mit bodenbündiger Abdichtung. Kineone besticht zudem durch ein minimalistisches Design. In weißer, anthrazitgrauer oder steingrauer Granitoptik eignet sich die Duschwanne für die moderne Badgestaltung.