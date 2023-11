Wie sehen Sie die Aussichten für 2024, ist das Luxussegment auch angesichts der Neubauflaute krisensicher?

Fürst: Glücklicherweise betrifft die Neubauflaute nicht alle internationalen Märkte gleichermaßen. In der Region Asien beispielsweise wächst Dornbracht nach wie vor. Insbesondere im europäischen Raum spüren jedoch auch wir die aktuelle Marktschwäche. Im Luxussegment sind wir aber vielleicht, und das wird sich in den kommenden Monaten zeigen, nicht ganz so stark betroffen.

Dornbracht setzt stark auf Klassiker wie Tara oder MEM: Warum? Sind Designexperimente in dieser Kund*innenschicht zu riskant?



Fürst: Unser Fokus auf langlebiges, richtungsweisendes Design ist auch im Sinne der Nachhaltigkeit eine treibende Kraft in der sich ständig weiterentwickelnden Welt der Badgestaltung. Nehmen wir wieder unsere MEM-Kollektion: Sie hat nach zwei Jahrzehnten die Grenzen des Modischen überschritten und sich zu einem echten Klassiker entwickelt, der nach wie vor zu unseren meistverkauften Serien gehört. Den Charme von MEM haben wir durch neue Griffvarianten zeitgemäß aufgeladen. Außerdem können Designfans fortan auch zwischen einer Vielzahl von Strukturmustern aus Meeresmuscheln wählen. Zur Verfügung stehen Perlmuttvarianten in Schwarz und Weiß sowie „Eggshell Snakeskin Black", einer edlen Schlangenhautoptik, die tatsächlich aus Eierschalen hergestellt wird. Wir machen keine Experimente im Design, sondern schaffen ein sehr bewusst kuratiertes Angebot, das sich mit dem Zeitgeist weiterentwickelt.