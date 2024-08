Beim Siphon sitzt die Geruchssperre höher als bei herkömmlichen Systemen, nämlich fast unmittelbar unter dem Ablaufring des Waschbeckens. Zum einen sorgt Burgbad CleanFlow so für gute Luft im Badezimmer, zum anderen ist der Siphon von oben gut einsehbar und leicht sauber zu halten. Durch das verstopfungsarme Design wird auch der Einsatz von Reinigungsmitteln und insbesondere von aggressiven Abflussreinigern minimiert.

>>> KI in der Sanitärproduktion



Die Montage vom sei zudem „deutlich weniger zeitaufwändig als die Installation herkömmlicher Modelle", beschreibt der Hersteller. Der Siphon besteht aus wenigen Teilen und ist einfach anzupassen, zusammenzufügen und zu montieren. Zudem bleibt der direkt unter dem Waschtisch sitzende Siphon auch nach der Montage gut zugänglich. So kann der Siphontopf auch danach leicht aufgedreht und wieder eingesetzt werden und bietet sich so als Alternative zu Systemen mit verdecktem Überlauf an.