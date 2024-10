Der Faktor „Übergabe“ macht die Hotellerie weiters zu einem Markt mit Besonderheiten: Bei einer Online-Befragung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit im Jahr 2022 gaben 75 Prozent der befragten Tourismusbetriebe an, in den nächsten zehn Jahren eine Unternehmensübergabe zu planen. Auch das wirkt sich auf die Investitionsbereitschaft aus – und nicht zwingend negativ. „Ja, natürlich wird bei Investitionen oft die Übergabe abgewartet“, weiß Fritz. Aber: „Andererseits kann und wird die Übergabe eines Betriebs an eine jüngere Generation in vielen Fällen einen Investitionsschub auslösen.“ Wichtig sei es also, diese Übergabe von staatlicher Seite her so einfach wie möglich zu gestalten.



Abschließend zeichnet die wirtschaftliche Lage für Hotellerie – und damit auch Sanitärunternehmen in dieser Sparte – weder eine Hiobsbotschaft noch eine Jubelmeldung. „Das aktuelle Bild zur Investitionsbereitschaft ist durchaus differenziert zu beurteilen, für die kommenden Jahren bin ich aber relativ optimistisch - auch weil sich Österreichs Tourismuspolitik das Ziel gesetzt hat, die Branche in die Richtung eines nachhaltigen Tourismus zu entwickeln, wofür auch umfangreiche Investitionen notwendig sein werden“, schließt Fritz.