Polypex wurde 1959 von Robert Wimmer gegründet. Mit einer neuen Kunststoffmischung konnte er erstmals formbeständige und hitzefeste Wannen produzieren, die noch dazu leicht, robust und einfach in verschiedensten Formen herzustellen waren. In den folgenden Jahrzehnten schwang sich Sanitäracryl zum beliebtesten Material für Wannen und Duschtassen auf. Zwar hatte Wimmer den Bonus des Erfinders und einen gewissen Vorsprung, aber die Konkurrenz schlief nicht: Kostengünstige Acrylwannen etablierten sich als erste Alternative zu Stahlemail und Keramik.

>>> Spa-Expertin Fatima Diagana: "Es geht um Resonanz für Körper und Sinne"

In den letzten zehn Jahren wurde es zunehmend still um Polypex. Doch schon alleine aus Tradition blieben die Wannen "Made in Austria" für viele Installateure die erste Wahl; nicht zuletzt deshalb, weil die Mitbewerber nahezu flächendeckend ihre Produktionen in Länder mit günstigerer Lohnstruktur verlegten.

Nun scheint das letzte Kapitel für Polypex begonnen zu haben, eine ruhige Abwicklung des einst florierenden Unternehmens ohne Insolvenz könnte das Ziel sein. Das Rätselraten ist jedoch nicht nur der Sentimentalität geschuldet, es hat auch handfeste geschäftliche Hintergründe. Die wichtigste Frage ist, wer angesichts des offenbar noch laufenden Abverkaufs die Gewährleistung von Seiten des Herstellers garantieren kann, sollte die Firma nach dem Leeren der Läger tatsächlich abgewickelt werden. Auch die Frage nach der Verfügbarkeit von Ersatzteilen für die verbauten Produkte steht unbeantwortet im Raum.

TGA wird weiter darüber berichten.

>>> Badezimmer: Vier Tipps für den Aha-Effekt von SHT-Geschäftsführer Martin Haas