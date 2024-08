In der klassisch-toskanischen Landhausküche harmonieren Fronten aus dunklem Teakholz mit den Arbeitsplatten aus Marmor und ihren hellgrauen Texturen. Gemeinsam mit den Edelstahlflächen des imposanten Herds komplettiert Elio in gebürstetem Platin das Ensemble.



Auch in den Bädern tragen Dornbracht-Armaturen zur Raumästhetik bei: Im Hauptbad, wo sich weißer Carrara-Marmor, schwarzgrüner Verde delle Alpi-Marmor und Nussbaumholz abwechseln, kreieren Vaia-Armaturen in gebürstetem Gold mit 23,9 Karat eine luxuriöse Atmosphäre. Die ausgewogenen Formen der Armaturen, die von Sieger Design gestaltet wurden, tragen dazu bei, das Alte mit dem Neuen zu verbinden. Eine freistehende Badewanne und die Erlebnisdusche Aquamoon unterstreichen das Ambiente. In den übrigen Bädern sind Vaia-Armaturen in Platin gebürstet in die Gestaltung eingebunden und überlassen den Flächen aus Carrara-Marmor die Bühne.