Kaldewei startet mit einer Waschtisch-Offensive ins neue Jahr. Schalen und Einbauwaschtische in 13 Farben ergänzen ab sofort das Portfolio kreislauffähiger Stahl-Emaille des Spezialisten für plastikfreie Badlösungen. Die neuen Waschtisch-Lösungen sind sowohl private Bauherr*innen als auch kommerzielle Kunden aus der Hotellerie oder dem klassischen Projektbereich konzipiert.



Die neue Waschschale Avellino zu werden ruft mit ihrer filigranen Materialität in Verbindung mit ihrer schlanken Silhouette ein Gefühl von Leichtigkeit hervor. Aus Stahl-Emaille gefertigt, gibt es Avellino in 13 unterschiedlichen Farben, das Material sorgt zudem für Hygiene und am Waschplatz. Die Waschschale ist in drei Größen erhältlich und überzeugt mit Langlebigkeit sowie 100-prozentiger Zirkularität.



