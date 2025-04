Der elektrische Tunnelofen in Gmunden brennt nach vierjähriger Entwicklungszeit seit November 2023 Badprodukte aus Keramik und ersetzt den bisherigen gasbetriebenen Ofen. Er ist das Ergebnis einer Kooperation mit dem deutschen Unternehmen Keramischer Ofenbau, einem Technologieführer in der Herstellung von Brennöfen für die Keramikindustrie. Der dekarbonisierte und automatisierte Ofen stellt eine Alternative zur konventionellen, von fossilen Brennstoffen abhängigen Produktion dar, was Gmunden zur weltweit ersten Netto-Null-Produktionsstätte macht. Für seine in Gmunden hergestellten Keramikprodukte hat Laufen jetzt auch die Cradle to Cradle Certified Circularity auf Bronze-Niveau erhalten.