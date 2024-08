In den letzten 100 Jahren hat sich Laufen, traditionell Marktführer im Segment Keramik am Heimmarkt Österreich, zum Innovationsführer in der globalen Sanitärkeramik aufgeschwungen. Der wichtigste Schritt dabei war die Einführung der Saphirkeramik im Jahr 2013. Dieses revolutionäre Verfahren ermöglicht es nach langjähriger Entwicklungsarbeit, ein besonders hartes keramisches Material herzustellen.



„Porzellan hat üblicherweise bis zu 58 Megapascal Bruchfestigkeit. Saphirkeramik bringt es auf 120 Megapascal“, rechnet Mittermair vor. Damit ist die Materialinnovation doppelt so stabil wie herkömmliches Sanitärporzellan. Das ermöglichte erstmals dünnwandige Formen und Kanten mit sehr kleinen Radien. In Zusammenarbeit mit namhaften Designern konnten so Produkte und Serien hergestellt werden, die der Sanitärkeramik die Türen zur Welt der Architektur weit aufstießen. „Wir haben damit den Schritt in Richtung Designleadership gemacht“, so Mittermair.