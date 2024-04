Nach der Trennung vom langjährigen Wiener Partner Thermomatic betreut Techem die Bundeshaupstadt nun selbst und eröffnet Anfang April die eigene Niederlassung. Dazu wurden in wenigen Monaten ein Team aus 32 Mitarbeiter*innen aufgebaut. "Mit der Eröffnung des neuen Standortes sind wir auch physisch näher am Kunden und können direkte Überzeugungsarbeit leisten", meint Karl Moll, einer der drei Techem Österreich-Geschäftsführer.

Techem war in Wien bisher weniger stark vertreten als in den Bundesländern. Österreichweit beschäftigt das Unternehmen rund 220 Menschen bei einem Jahresumsatz von zuletzt 42 Mio. Euro. Österreichweit hat Techem 2,2 Mio Geräte im Umlauf, mit denen eine halbe Million Wohnungen abgelsen und abgerechnet werden. In Wien, wo ein Viertel der Menschen in Österreich leben und die Zahl der Mehrfamilienhäuser überproportional hoch ist, waren nur ein Sechstel der Geräte von Techem installiert. Rund 350.000 Geräte in 90.000 Wohnungen sind derzeit aktiv. Das soll sich ändern, meint Göttfert: Der Hebel dazu kann angesichts der geringen Wechselbereitschaft von Hausverwaltungen und der langfristigen Vertragsbindung nur eine deutliche Verbesserung der Dienstleistungsqualität sein. "Wir verstehen und als Innovationsführer", meint Göttfert, der bei Techem für die Digitalisierung verantwortlich ist.

Knapp 80 Prozent aller Geräte, die zur Messung der Energie in von Techem betreuten Wohnungen installiert sind, sind mittlerweile funkbasiert. Allerdings hinkt Wien den übrigen Bundesländern auch hier noch hinterher, der Anteil an nichtfunkenden Geräten oder sogar Verdunstern ist in der Bundeshauptstadt besonders hoch. Ziel ist es, bis 2025 rund 75 Prozent der Wohnungen auf Funk umzustellen und zugleich auch neue digitale Lösungen zu implementieren.

Ein zweiter wichtiger Teil der Digitaliserungsstrategie ist die Verknüpfung des neuen, in Österreich entwickelten Kundenportals mit dem Techem Smart System (TSS3). Es ermöglicht die direkte Übertragung der Verbrauchsdaten einzelner Geräte in Wohnungen über Gateways in den Treppenhäusern in die Techem-Cloud. Dadurch können Kund*innen über das Kundenportal nicht nur ihre aktuellen Verbräuche einsehen, sondern diese auch mit Daten aus den vergangenen Monaten und Jahren vergleichen. Techem-Geschäftsführer Matthias Göttfert: „Das TSS3 in Verbindung mit dem hochmodernen Kundenportal ist ein großer Schritt in Richtung Digitalisierung.“