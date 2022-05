Chemie ist nicht (immer) der Weisheit letzter Schluss

Trinkwassererwärmungsanlagen sind in der Haustechnik Standardinstallationen – sollte man meinen. Viele Komplettsanierungen könnten allerdings vermieden werden, wenn man sich mit dem Thema sensibler auseinandersetzt, weiß Udo Pappler aus der Praxis. „Ich bin im Rahmen meiner gutachterlichen Tätigkeit immer wieder mit Komplettsanierungen konfrontiert, die eigentlich so gar nicht sein müssten. Insbesondere in Krankenhäusern oder Altenheimen resultieren daraus enorme Kosten und ein erheblicher Aufwand, aber natürlich ist das Thema auch in allen anderen Gebäuden ein schwieriges und häufig auftretendes. Das Grundproblem ist die Schnittstellenfrage, Planer*innen wissen oft nicht, was die Betreiber*innen tun, oder aber Betreiber*innen ändern kurzfristig etwas an der Installation oder den Betriebsbedingungen“, so Udo Pappler.



Und weiter: „Bei mikrobiologischen Problemen ermöglicht die Norm ÖNORM B 5019 die kurzfristige Zugabe von Chemie, um zwischenzeitlich die Ursache für das Problem zu finden, stattdessen wird daraus oft eine permanente chemische Desinfektionsmaßnahme. Das ist ein Kardinalsfehler. Die Anlage wird dann über Jahre hinweg betrieben, das schädigt Werkstoffe und Produkte in der Anlage, schlussendlich resultieren daraus Brüche. Eine Anlage besteht immer aus einem Mix verschiedener Materialien, das ist naturgegeben. Aber alle Werkstoffe können durch chemische Desinfektionsmaßnahmen geschädigt werden. Eine Desinfektionsmaßnahme wie z.B. die Chlorierung kann daher immer nur befristet durchgeführt werden.“ Pappler empfiehlt: „Betreiber*innen müssten bereits in der ersten Planungsphase darüber Bescheid geben, wie sie künftig vorhaben, die Anlage zu betreiben. Für Installateur*innen ist das ein schwieriges Metier, es wird oft zu wenig nachgefragt. Es geht um Isolierung und Leistungsführung bis hin zur Auswahl der Materialien. Toträume sollten möglichst vermieden werden.“