Die ellipsenförmige Architektur des Resorts ermöglicht 83 Zimmer und Suiten mit Ausblicken in die umgebende Natur. Gäste der Luisenhöhe können in ihrem Zimmer den Regen der Raindance Brausen von Hansgrohe nutzen. Diese Duschbrausen sind mit der AirPower-Technologie ausgestattet, die das Wasser mit Luft anreichert und so einen sanften, perlenden Wasserstrahl erzeugt. In Kombination mit der EcoSmart-Technologie mit integrierter Durchflussbegrenzung sorgt dies nicht nur für ein angenehmes Duscherlebnis, sondern reduziert auch den Wasserverbrauch – im Einklang mit den Nachhaltigkeitszielen des Resorts.



„Wir freuen uns, dass Hansgrohe einen Teil zum Wohlfühlcharakter der exklusiven Zimmer der Luisenhöhe beiträgt. Unsere gemeinsamen Werte in Bezug auf Wohlbefinden und Umweltbewusstsein machen die Partnerschaft mit dem Gesundheitsresort besonders wertvoll für uns“, betont Frank Ecker, Leitung Global Projects bei Hansgrohe. Da das Resort in unmittelbarer Nähe den deutschen Hansgrohe-Standorten in Schiltach und Offenburg liege, sei es für das Unternehmen von besonderer Bedeutung, die Umwelt im Schwarzwald zu bewahren und internationalen Gästen zu zeigen.

Das Gesundheitsresort bietet zudem einen Wellnessbereich auf über 4.400 Quadratmetern. Der Spa-Bereich umfasst Medical Fitness, individuelle Anwendungen, verschiedene Saunen und vielfältige Wassererlebnisse. Diese Wassererfahrungen fördern Entspannung, reduzieren Stress und verbessern die Durchblutung. Die vielfältigen positiven Effekte des Wassers reichen von der Lockerung der Muskeln bis zur schonenden Bewegung der Gelenke.