90 Prozent weniger Wasser, 90 Prozent weniger Energie – und damit in Summe 90 Prozent weniger CO 2 e-Emissionen im Badezimmer: Dieses Ergebnis erzielte ein interdisziplinäres Team von Hansgrohe und Phoenix nach zwei Jahren Zusammenarbeit für eine Konzeptstudie. Das Ziel: Das nachhaltigste Badezimmer der Welt zu entwickeln. Die Methodik: Beinahe disruptiv – ein Hersteller von Armaturen und Brausen entwickelt ein Bad, das nahezu ohne Wasser auskommt.



Bei der Konzeption von „Hansgrohe’s Green Vision Beyond Water: Rethinking Bathroom Culture“ drehte sich einerseits alles um ein planetenzentriertes Design: Wie lassen sich Verbräuche reduzieren, um immer knapper werdende Wasser- und Energieressourcen zu schonen? Wie lässt sich die CO 2 e-Bilanz eines Badezimmers über seine im Schnitt 20-jährige Nutzungsdauer möglichst weit gegen Null bewegen?

Andererseits ging es auch um die Nutzer*innenperspektive: Individuelle Wellness-Bedürfnisse stehen in Konkurrenz zum wachsenden Bedürfnis, Wasser zu sparen. Hansgrohes Vision trennt Hygiene und Wellbeing und will damit unbegrenzte, nahezu wasserlose Regeneration ermöglichen. Deshalb besteht diese Green Vision aus zwei Bereichen: