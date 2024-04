An drei Wiener Liegenschaften prüft die Sozialbau AG aktuell, wie eine Bauteilaktivierung mittels Fassadenheizung oder -kühlung in der Praxis umsetzbar ist. „Dort haben wir eine Flächenheizung eingebaut, indem wir eine Bodenheizung in die Fassade eingefräst haben“, erklärt Bach. Nach dem Zuspachteln kommt darüber eine Wärmedämmung. Die geschätzte Lebensdauer dieser Lösung: 30 bis 35 Jahre. Im Gegensatz zu einer Deckenheizung oder -kühlung ist dabei kein Eingriff in den persönlichen Wohnbereich der Bewohner*innen notwendig.



Auch wirtschaftlich rechnet sich das Vorgehen: Während eine Deckenheizung/-kühlung Kosten von etwa 10.000 Euro pro Wohneinheit verursacht, lagen die Kosten in den zwei bisher fertiggestellten Praxisprojekten darunter: Für rund 3.600 Euro pro Wohneinheit konnte ein Projekt im vierten Bezirk verwirklicht werden. Ein zweites Gebäude aus den frühen 1920ern kam aufgrund der in die Jahre gekommenen Fassade und des bröckeligen Putzes mit rund 8.000 Euro pro Wohneinheit auf höhere Kosten. Ein weiterer Kostenfaktor: Die Sozialbau AG verfügt über ein Tochterunternehmen, das die Installationen und Elektroarbeiten durchführt. „Es wäre nicht gegangen, hätten wir es nicht mit Eigenpersonal gemacht“, bestätigt Bach.

Ein drittes Projekt im 19. Bezirk soll folgen, dort rechnet man mit Kosten von rund 3.500 Euro pro Wohneinheit. Das Projekt hat eine weitere Besonderheit, wie der Experte ausführt: An der Nordseite fräsen wir die Fassade ein. Auf der Südseite geht das nicht, weil die Fensterfläche zu groß und damit die Kühlleistung zu wenig ist. Daher bauen wir auf der Südseite Konvektoren ein.“