Rund 40 Prozent des weltweiten Energieverbrauchs gehen auf die Kappe von Gebäuden. Um diesen Prozentsatz zu senken, ist nicht nur auf weniger Verbrauch, sondern auch mehr Energieeffizienz – etwa durch Gebäudedämmung, die im übrigen aktuell gut gefördert wird – zu achten.



FH Burgenland Student Manuel Cserer hat sich in seiner Bachelorarbeit im Studiengang Energie- und Umweltmanagement einer speziellen Art der Gebäudedämmung gewidmet. Er bewertete verschiedene Möglichkeiten der Bauwerksbegrünung und machte darauf aufbauend einen Vorschlag für die Umsetzung am Forschungsgebäude Lowergetikum der Forschung Burgenland in Pinkafeld.



Cserer studiert im Masterstudiengang Energie- und Umweltmanagement an der FH weiter und möchte sich in seiner Masterarbeit ebenfalls mit dem Thema auseinandersetzen. „Für mich ist sonnenklar, dass in der Fassadenbegrünung die Zukunft liegt“, so der Absolvent. Die Vorteile seien enorm. „Uns allen ist klar, dass Pflanzen schädliches CO 2 abbauen. Aber davon abgesehen sprechen zahlreiche Parameter für eine intensivere Nutzung.“