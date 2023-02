„Eine Energiegemeinschaft bietet uns allen die Möglichkeit, Teil der Energiewende zu werden und im Einklang mit den Nachhaltigkeitsprinzipien unserer Region zu stehen“, so Christian Mesterhazi, Vorsitzender der Genossenschaft. Man baue auf regionale Energiequellen, auf die man sich verlassen könne. Das garantiere Sicherheit und sichere regionale Wertschöpfung im Einklang mit der Natur. „Die Stromversorgung wurde schon vor über 100 Jahren in eben solchen regionalen Netzwerken gewährleistet. In diesem Sinne geht es zurück zum Ursprung. Eines ist aber sicher, regionaler Ökostrom von und für BürgerInnen ist CO₂-frei“, so Mesterhazi weiter.