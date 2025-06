[1] E. Seghezzi u. a., „Towards an Occupancy-Oriented Digital Twin for Facility Management: Test Campaign and Sensors Assessment“, Applied Sciences, Bd. 11, Nr. 7, S. 3108, 2021, doi: 10.3390/app11073108.

[2] S. Hammes, M. Hauer, D. Geisler-Moroder, J. Weninger, R. Pfluger, und W. Pohl, „The impact of occupancy patterns on artificial light energy demand - simulation and post-occupancy-evaluation“, Proceedings of Building Simulation 2021: 17th Conference of IBPSA, BS2021, Bruges, Belgium, Sept. 1-3, 2021. doi: 10.26868/25222708.2021.30508.

[3] H. Yoshino, T. Hong, und N. Nord, „IEA EBC annex 53: Total energy use in buildings—Analysis and evaluation methods“, Energy and Buildings, Bd. 152, S. 124–136, 2017, doi: 10.1016/j.enbuild.2017.07.038.

[4] W. F. E. Preiser, „Post‐occupancy evaluation: how to make buildings work better“, Facilities, Bd. 13, Nr. 11, S. 19–28, 1995, doi: 10.1108/02632779510097787.

[5] A. J. Guillen, A. Crespo, J. Gómez, V. González-Prida, K. Kobbacy, und S. Shariff, „Building Information Modeling as Assest Management Tool“, IFAC-PapersOnLine, Bd. 49, Nr. 28, S. 191–196, 2016, doi: 10.1016/j.ifacol.2016.11.033.

[6] United Nations Environment Programme—Sustainable Buildings and Climate Initiative (UNEP-SBCI), „Buildings and Climate Change: Summary for Decision Makers“. 2009. Zugegriffen: 29. Mai 2022. [Online]. Verfügbar unter: https://wedocs.unep.org/20.500.11822/32152

[7] S. Hammes, D. Geisler-Moroder, J. Weninger, P. Zech, und R. Pfluger, „Market demands vs. scientific realities: A comparative analysis in the context of BIM-based and user-centred lighting control“, Developments in the Built Environment, Bd. 19, S. 100526, 2024, doi: 10.1016/j.dibe.2024.100526.

[8] S. Hammes, D. Geisler-Moroder, J. Weninger, P. Zech, und R. Pfluger, „Questions for a Market Survey on BIM and Lighting Control“. Mendeley Data, 2024. doi: 10.17632/XDRKFB7TRW.1.

[9] K. Araszkiewicz, „Digital Technologies in Facility Management – The state of Practice and Research Challenges“, Procedia Engineering, Bd. 196, S. 1034–1042, 2017, doi: 10.1016/j.proeng.2017.08.059.

[10] V. Singh, N. Gu, und X. Wang, „A theoretical framework of a BIM-based multi-disciplinary collaboration platform“, Automation in Construction, Bd. 20, Nr. 2, S. 134–144, 2011, doi: 10.1016/j.autcon.2010.09.011.

[11] R. Alonso, M. Borras, R. H. E. M. Koppelaar, A. Lodigiani, E. Loscos, und E. Yöntem, „SPHERE: BIM Digital Twin Platform“, in Sustainable Places 2019, MDPI, 2019, S. 9. doi: 10.3390/proceedings2019020009.

[12] A. Golabchi, M. Akula, und V. Kamat, „Automated building information modeling for fault detection and diagnostics in commercial HVAC systems“, F, Bd. 34, Nr. 3/4, S. 233–246, 2016, doi: 10.1108/F-06-2014-0050.

[13] A. Andriamamonjy, D. Saelens, und R. Klein, „A combined scientometric and conventional literature review to grasp the entire BIM knowledge and its integration with energy simulation“, Journal of Building Engineering, Bd. 22, S. 513–527, 2019, doi: 10.1016/j.jobe.2018.12.021.

[14] M. Hauer u. a., „Integrating Digital Twins with BIM for Enhanced Building Control Strategies: A Systematic Literature Review Focusing on Daylight and Artificial Lighting Systems“, Buildings, Bd. 14, Nr. 3, S. 805, 2024, doi: 10.3390/buildings14030805.

[15] V. Villa, B. Naticchia, G. Bruno, K. Aliev, P. Piantanida, und D. Antonelli, „IoT Open-Source Architecture for the Maintenance of Building Facilities“, Applied Sciences, Bd. 11, Nr. 12, S. 5374, 2021, doi: 10.3390/app11125374.

[16] K. Araszkiewicz, „Digital Technologies in Facility Management – The state of Practice and Research Challenges“, Procedia Engineering, Bd. 196, S. 1034–1042, 2017, doi: 10.1016/j.proeng.2017.08.059.

[17] H. H. Hosamo, P. R. Svennevig, K. Svidt, D. Han, und H. K. Nielsen, „A Digital Twin predictive maintenance framework of air handling units based on automatic fault detection and diagnostics“, Energy and Buildings, Bd. 261, S. 111988, 2022, doi: 10.1016/j.enbuild.2022.111988.

[18] C. Vering, P. Mehrfeld, M. Nürenberg, D. Coakley, M. Lauster, und D. Müller, „Unlocking Potentials of Building Energy Systems’ Operational Efficiency: Application of Digital Twin Design for HVAC systems“, Rome, Italy, 2019, S. 1304–1310. doi: 10.26868/25222708.2019.210257.

[19] H. Zhu, X. Lian, Y. Liu, Y. Zhang, und Z. Li, „Consideration of occupant preferences and habits during the establishment of occupant-centric buildings: A critical review“, Energy and Buildings, Bd. 280, S. 112720, 2023, doi: 10.1016/j.enbuild.2022.112720.

[20] X. Guo, D. Tiller, G. Henze, und C. Waters, „The performance of occupancy-based lighting control systems: A review“, Lighting Research & Technology, Bd. 42, Nr. 4, S. 415–431, 2010, doi: 10.1177/1477153510376225.

[21] P. Zech, S. Hammes, E. Goldin, D. Geisler-Moroder, R. Breu, und R. Pfluger, „From BIM to Digital Twin: A transformation process through advanced control modeling and automated commissioning using daylight and artificial lighting as examples“, Energy and Buildings, Bd. 329, S. 115184, 2024, doi: 10.1016/j.enbuild.2024.115184.

[22] S. Hammes, J. Weninger, D. Geisler-Moroder, R. Pfluger, und W. Pohl, „Reduzierung des Kunstlichteinsatzes durch Anpassung der Nachlaufzeit an individuelle Anwesenheits-muster“, Bauphysik, Bd. 43, Nr. 1, S. 50-64, 2021, doi: 10.1002/bapi.202000039.

[23] S. Hammes, J. Weninger, R. Pfluger und W. Pohl, „Take the Right Seat: The Influence of Occupancy Schemes on Performance Indicators of Lighting in Open Plan Offices“, Energies, Bd. 15, Nr. 9, S. 3378, 2022, doi: 10.3390/en15093378.

[24] J. Miller, „BIM2BEM Flow - Kontinuierliche, BIM-basierte Energieeffizienzplanung“, 2021. Zugegriffen: 10. Feb. 2025. [Online]. Verfügbar unter: https://nachhaltigwirtschaften.at/de/sdz/projekte/bim2bem-flow-kontinuierliche-bim-basierte-energieeffizienzplanung.php

[25] J. Beiter, „TwinLight - BIM-basierte Umsetzung von Tages- und Kunstlichtsteuerungen“, 2022. Zugegriffen: 29. Mai 2022. [Online]. Verfügbar unter: https://nachhaltigwirtschaften.at/de/sdz/projekte/twinlight.php