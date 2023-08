Generationenübergreifendes Bauen nimmt bei der Gestaltung von Sanitärbereichen einen immer größeren Stellenwert ein. Komfortbäder sollen sowohl modernen Ansprüchen gerecht werden wie auch ein langes unabhängiges Leben im Alter ermöglichen, unter Berücksichtigung der Anforderungen an die Barrierefreiheit nach Norm.



Die Bad- und Entwässerungsexperten HL, Pentair Jung Pumpen und Hewi stellen daher im Herbst gemeinsam Badlösungen vor, die sowohl durch ein modernes Design überzeugen als auch den geltenden Normen entsprechen. Dabei stehen die Stichworte „Abdichtung“ und „Barrierefreiheit“ im Fokus.



Die Fachtagungen finden am 28. September und am 19. Oktober je ab 9 Uhr in Himberg bei HL Hutterer & Lechner statt und bieten neben den Vorträgen auch eine Firmenbesichtigung bei HL.