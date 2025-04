Gleichzeitig trug das Tochterunternehmen Austrian Real Estate (ARE) erneut zur Wohnraumentwicklung in Österreich bei. 2024 war die Anzahl der fertiggestellten Wohnungen österreichweit erneut rückläufig – nicht so bei der ARE. 2024 waren über 2.200 Wohneinheiten in Bau, davon konnten über 600 termingerecht fertiggestellt werden.

>>> Errichten: Der Kostenanteil der Gebäudetechnik

Das aktuell größte Stadtentwicklungsprojekt der ARE ist das Village im Dritten in Wien-Landstraße, das in den nächsten Jahren gemeinsam mit verschiedenen Partnern umgesetzt wird. Auf elf Hektar Fläche entstehen rund 2.000 Wohnungen sowie Büro- und Gewerbeflächen, Kindergärten, eine weitere Schule und ein zwei Hektar großer Park. Im Village im Dritten entsteht auch Österreichs größtes Erdwärmenetz mit 500 Tiefensonden als Teil des Energiesystems, mit dem das neue Stadtquartier größtenteils mit lokal vorhandenen und erneuerbaren Ressourcen versorgt werden kann.