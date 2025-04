Zurück nach Knittelfeld: Im Gegensatz zum gut erhaltenen Inneren des unsanierten Schulgebäudes aus den Achtzigern bestand bei der Außenhülle starker Verbesserungsbedarf. Aufgrund undichter Fenster war das Schulgebäude in den Sommermonaten stark überhitzt, in die Dämmebene war zudem Wasser eingetreten. Unter der Projektleitung von AEE INTEC wird vor Ort ein innovatives Lüftungskonzept realisiert, das in der Fassade integrierte, dezentrale Zuluftgeräte mit einer zentralen Abluftanlage am Dach sowie Wärmepumpen kombiniert.

Die in die Fassadenelemente integrierten, dezentralen Lüftungsgeräte saugen Frischluft für die Klassenzimmer an, um dort mittels hoher Luftqualität eine leistungsfördernde Lernumgebung zu schaffen. Die warme, verbrauchte Luft wiederum gelangt über Überströmer in die Aula, wo sie zentral abgesaugt wird. Ein Wasser-Luft-Register führt die Abwärme aus dem Abluftstrom zurück. Zusätzlich arbeiten drei Wasser-Wasser-Wärmepumpen kaskadiert, um die Vorlauftemperatur für die Vorkonditionierung der Zuluft zu erhöhen. Die Hauptverrohrung erfolgt über die Fassadenmodule.

>>> Warum Luftqualität im Klassenzimmer beginnen muss

Um Platz für die Lüftungsgeräte an der Fassade zu schaffen, musste in den Klassenräumen pro Lüftungsgerät je ein Fensterflügel weichen. Die Geräte selbst lassen sich von innen über eine Klappe warten. Auch die Brandschutzanforderungen der Gebäudeklasse 5 waren in der Planung aufgrund der vertikal verlaufenden Lüftungsschächte ein Thema. Brandabschottungen schützen daher vor einem Brandübertritt. Neben dem Lüftungssystem wurden auch Photovoltaik-Module auf Dach und Fassade installiert. Mit einer Maximalleistung von insgesamt 92,6 kWp produzieren diese knapp 85.000 kWh Strom pro Jahr.

Bis zum Sommer soll die Sanierung der LBS Knittelfeld abgeschlossen sein, die prognostizierten Werte sind äußerst positiv. Das Projektteam rechnet mit einer Reduktion des Primärenergiebedarfs um knapp 80 Prozent und einer Reduktion des Heizwärmebedarfs um ca. 70 Prozent. Dementsprechend könnten knapp 200 Tonnen CO₂ jährlich eingespart werden. Ein einjähriges Monitoring ab dem Sommer soll die Werte verifizieren. Vor der Sanierung betrug der Endenergiebedarf des Gebäudes 340 kWh pro Quadratmeter und Jahr.