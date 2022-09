Photovoltaik-Strom ohne Energiegemeinschaft teilen: Der regionale Energieversorger KWG bringt ein neuartiges Modell zum Teilen des Photovoltaik-Stroms auf den Markt, ganz ohne Energiegemeinschaft oder App. „Mit dem KWG Sonnengeschenk haben wir uns etwas absolut Neuartiges überlegt, damit unsere Kund*innen Ihren PV-Überschuss an Freunde oder Verwandte verschenken können,“ berichtet sich Peter J. Zehetner, Geschäftsführer bei KWG. Dazu brauche es für EWG-Kund*innen keine Gründung einer Erneuerbaren Energiegemeinschaft mehr, sondern nur einer Anmeldung.



Bisher hatten Besitzer*innen von Photovoltaik-Anlagen die Möglichkeit Ihren Überschussstrom zum Marktpreis zu verkaufen oder in Form einer Erneuerbaren Energiegemeinschaft (EEG) zu teilen. Die Gründung und Verwaltung einer EEG stellt jedoch einen nicht unbeträchtlichen Aufwand dar. „In den letzten Monaten haben wir zahlreiche Anfragen bekommen, in welchen Menschen ihren Überschuss zum Beispiel an die Tochter oder den Vater verschenken wollte. Für diese Situationen mit wenigen Personen ist eine EEG aufgrund des administrativen Aufwands oft wenig attraktiv", erklärt Zehetner.