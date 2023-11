Ein nachhaltiges Vorzeige-Logistik-Projekt realisiert IG Immobilien, Tochterunternehmen der Österreichischen Nationalbank, im niederösterreichischen Guntramsdorf. In der Industriestraße 11-13 wird eine bestehende Logistikhalle generalsaniert. Nun hat das Projekt bereits in der Planungsphase das DGNB-Vorzertifikat in Platin – verliehen durch ÖGNI – erhalten, was dem aktuell höchstmöglichen Nachhaltigkeits-Standard entspricht.

>> Immer up to date mit Meinungen und News aus der Branche sein? Abonnieren Sie unsere Newsletter: Ob wöchentliche Übersicht, Planer*innen-Newsletter oder Sanitär-Trendletter – mit uns bleiben Sie informiert! Hier geht’s zur Anmeldung!