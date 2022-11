Auch der EEÖ (Dachverband Erneuerbare Energie Österreich) sieht erste Anhaltspunkte zur Öffnung der Wirtschaftskammer Österreich für die Wärmewende in Österreich, wie der Verband in einer Aussendung wissen ließ: „Inzwischen scheint man auch in der Wiedner Hauptstraße auf Wärmewende-Kurs der Bundesregierung zu sein. Die angesichts der russischen Aggressionspolitik verlorene Sicherheit wird man durch die Wende hin zu erneuerbaren Energieträgern zurückgewinnen können. Und damit auch ein

Stückchen Hoffnung."



“Der Wärmemarkt in Österreich wird noch immer zu zwei Dritteln von fossilen Energieträgern dominiert. Fossile Wärme – das bedeutet Abhängigkeit von Importen, Wertschöpfungsverluste, Erderhitzung, um nur einige schwerwiegende Probleme zu nennen. Um diese Büchse der Pandora wieder zu schließen, brauchen wir jetzt so schnell wie möglich die Wärmewende”, so Martina Prechtl-Grundnig, Geschäftsführerin des EEÖ.