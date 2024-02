1. Wer hat's erfunden?

Seit 1985 gibt es die Energiesparmesse, seit 1991 ist die Energiewende in Wels zu Hause. Damit geht ein Pionier unter den Branchenmessen heuer in 39. Ausgabe. In Wels finden Besucher*innen Wissen rund um die Energiewende – und zwar jährlich. Der 12-Monats-Rhythmus soll in schnelllebigen Zeiten sicherstellen, dass neue Entwicklung abgebildet und den Gästen vor Beginn der Bausaison präsentiert werden.

2. Follow the Money



Das Geschäft der Zukunft liegt im Umbau der Wärme- und Energieversorgung. Über 70 Erstaussteller sorgen bei der diesjährigen Messe dafür, dass Fachbesucher*innen ihre Strategie um neue Produkte und Lösungen erweitern und ihr Produktportfolio für den Umbau der Wärme- und Energieversorgung individualisieren können. „Für all jene, die nicht nur genau dieselben Produkte anbieten wollen wie ihre Mitbewerber, führt die Spur des Geldes deshalb nach Wels", heißt es auf der Messewebsite.

3. 2-stufler statt Eigenmarken



Ein relevanter Teil des Heizungsmarktes wird zweistufig vertrieben, Unternehmen wie diese sind also nicht auf den Messen von Großhändlern zu finden. Dazu gibt die Messe Wels eine Garantie an ihre Fachbesucher*innen, dass nur Markenhersteller – „statt Eigenmarken und Billiganbietern", wie es auf der Website heißt – ihre Produkte und Innovationen vorstellen.



4. Kurzer Weg zur selbstständigen Information

Wels liegt zentral in Österreich. Für Fachbesucher*innen aus dem Westen, der Mitte und dem Süden Österreichs ist die WEBUILD Energiesparmesse daher ein praktischer Standort: Inklusive Autobahnanschluss, großzügigen Parkmöglichkeiten und sogar einer eigenen Bahnstation am Messegelände. Die Branchenmessen verspricht dazu „unabhängige, selbstständige Information für eigenständige Unternehmer statt geführter Verkaufsshows".



5. Die Nr. 1 in Österreich sind wir!

Die WEBUILD bietet dieses Jahr etwas Neues in der Organisationsweise und bestärkt ihren bisherigen Erfolg mit Zahlen: 78.000 Besucher*innen waren es im Vorjahr, 2024 soll es über 380 Aussteller und erstmals drei SHK-Fachtage von 6.-8. März geben.