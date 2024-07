Es kommt wieder etwas Schwung in den Heizungstausch, immer mehr Menschen steigen – mitunter dank der großzügigen Förderlandschaft – aus fossiler Energie aus. Heizen mit Bioenergie liegt dabei offenbar im Trend: Das zeigen die Verkaufszahlen der Vereinigung Österreichischer Kessel- und Heizungsindustrie (VÖK) für das erste Halbjahr 2024. Demnach waren Pelletkessel mit 8.900 verkauften Stück die beliebteste Heizungsform – das sind mehr als im gesamten Vorjahr und entspricht laut Verband einer Steigerung von mehr als 200 Prozent. Zuzurechnen ist dieser sprunghafte Anstieg unter anderem dem geschrumpften Heizungsmarkt im Vorjahr, was zu niedrigeren Vergleichszahlen führte. Wenig überraschend sanken die Verkaufszahlen von Ölheizungen trotz niedriger Absatzzahlen 2023 auch im ersten Halbjahr 2024 um 39 Prozent.



„Raus aus fossilen Energieträgern ist das Gebot der Stunde und jeder Kesseltausch ist ein wichtiger Schritt dazu", betont Doris Stiksl, Geschäftsführerin des Branchenverbands proPellets Austria. Immer mehr Menschen würden erkennen, dass sich die Wahl einer umweltfreundlichen Heizung auch finanziell lohnt und dabei auch komfortabel sei. Der Verband rechnet vor: Ein Haushalt, der vor fünf Jahren auf eine Pelletheizung umgestiegen ist, hätte bereits rund 5.500 Euro gespart und die Umwelt um 39 Tonnen CO 2 -Emissionen entlastet. Aktuell kostet eine Tonne Pellets 285 Euro – Heizöl ist damit um fast 100 Prozent teurer, Erdgas sogar um 171 Prozent.



>> Immer up to date mit Meinungen und News aus der Branche sein? Abonnieren Sie unsere Newsletter: Ob wöchentliche Übersicht, Planer*innen-Newsletter oder Sanitär-Trendletter – mit uns bleiben Sie informiert! Hier geht’s zur Anmeldung!