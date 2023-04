Was Andreas Raindl sich aus 2022 mitgenommen hat? „Wir haben bewiesen, dass wir sehr gut improvisieren können, besonders die Installateur*innen", so der 1a-Installateur. Er machte sich darüber hinaus dafür stark, dass sich die Branche sich wieder in ihre Kund*innen hineinversetzen solle, um nachzuvollziehen, was aus deren Sicht passiert sei. „Das ist immer die Gefahr in so einem boomenden Markt, dass wir uns alle auf die Schulter klopfen, alles ist gut und schön – aber ich glaube, aus Kund*innensicht ist es extrem schwierig gewesen." Reindls Wunsch, dass der Preis der Anlagen in Zukunft wieder sinken müsse, guttierte das Publikum mit Applaus.



Spath schloss sinkende Preise für Wärmepumpen nicht aus, die logische Konsequenz von mehr produzierten Geräte sei eine „zumindest minimale Reduzierung des Preises" – das sage er aber „sehr vorsichtig". Folglich sehe er auch beim Thema Verfügbarkeit ein „Licht am Ende des Tunnels".