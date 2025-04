Dornbracht erweitert seine Geschäftsführung um Christian Ennenbach (53). Ab heute wird er die bestehende Geschäftsführung an der Seite von Caroline Schmitt ergänzen und die operative Entwicklung des Unternehmens strategisch vorantreiben. Ennenbach bringt umfassende Expertise aus internationalen mittelständischen Unternehmen mit, zuletzt war er als Vice President Operations für die Haworth Europe SE tätig, einem international agierenden Möbelhersteller aus den USA. Mit Erfahrungen in den Bereichen Finanzen, Operations und Supply Chain liegt seine Kernkompetenz in der strategischen Fokussierung und effizienten Steuerung von Unternehmen.

Die Aufgaben der Dornbracht-Geschäftsführung teilen sich damit wie folgt auf: Ennenbach verantwortet die Bereiche Finanzen, Controlling, Operations mit Einkauf, Produktion und Supply Chain sowie die IT. Sein Ziel ist die Beschleunigung der strukturellen Ausrichtung der Organisation, der Prozesse und der Systeme auf globales Wachstum und Operational Excellence. Schmitt zeichnet für Vertrieb, Marketing, Category Management, Product Development sowie Personal & Unternehmenskultur verantwortlich. Sie soll die Marke und das Produktportfolio weiter stärken, die Personalentwicklung fördern und die internationale Präsenz durch eine leistungsfähige Vertriebsorganisation ausbauen.

Schmitt bleibt Sprecherin der Geschäftsführung. „Als ausgewiesener Führungsexperte wird Christian Ennenbach uns vor allem bei der Entwicklung unserer Geschäftsprozesse unterstützen, wobei seine umfangreichen Erfahrungen einer kennzahlenbasierten Unternehmensführung besonders wertvoll für uns sind“, wie sie erläutert.

