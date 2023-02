Die bei Duravit etablierte „local-for-local“-Strategie hat sich im vergangenen Jahr positiv ausgewirkt. Auch weiterhin will man das Augenmerk auf lokale Produktion, Belieferung und Beschaffung legen, immerhin will Duravit bis 2045 klimaneutral zu werden. In diesem Rahmen werden auch verschiedene Möglichkeiten zur grünen Energiegewinnung und - anwendung geprüft.



Wachstumstreiber waren neben Neueinführungen aus dem Jahr 2021, wie der Komplettbadserie D-Neo, zudem neue Serien wie Duravit No.1. Auf der Salone del Mobile in Mailand präsentierte Duravit unter anderem die neue Serie Zencha des deutschen Designers Sebastian Herkner. Auch das Armaturensegments erhielt mit der Serie Tulum von Philippe Starck Zuwachs. Neben dem Kerngeschäft der Keramik konnte 2022 auch Zuwachs in den Sparten SensoWash, Wannen und Armaturen generiert werden.