2022 startete der Materialkataster mit 28 Kennedy-Partnerunternehmen in Österreich und unterstützt Beteiligte entlang der Wertschöpfungskette dabei, Kreislaufwirtschaft gemeinsam und kooperativ umzusetzen. Sind alle Materialien und Produkte eines Gebäudes erstmals erfasst, können damit etwa Informationen über deren Massen, Trennbarkeit, gebundenes CO 2 und die Toxizität gewonnen werden. Damit ist eine Basis für Kreislaufwirtschaft geschaffen. „Nur durch zirkulares Bauen können wir die Abfallmenge und die CO 2 -Emissionen in der Bau- und Immobilienbranche reduzieren“, betont auch Weingraber.



Die Plattform wird in Österreich inzwischen auch für die konkrete Umsetzung von „zirkularen Projekten“ genutzt. Unter anderem bei der Realisierung des Greenity Gate in Guntramsdorf, einem Refurbishment-Gewerbeprojekt, das von IG Immobilien realisiert wird. „Wir werden bei diesem Gewerbeobjekt erstmals Madaster von der Planungsphase weg nutzen“, erklärt Paul Grassel, Geschäftsführer von IG Immobilien. „Alle verwendeten Materialien wurden sorgfältig auf ihre Recyclingfähigkeit und ihre ökologischen Auswirkungen hin ausgewählt und auch die Rückbaufähigkeit wird beachtet." Das Projekt will durch seinen CO 2 -neutralen Betrieb, der Nutzung von Geothermie für die Heizung und Kühlung und einer PV-Anlage mit Energiespeicher neue Standards für energieeffizientes Gewerbe setzen, was auch mittels Circularity Passport Building und Madaster-Eintrag dokumentiert ist.



Handler Bau ist als Generalunternehmer beauftragt, das Greenity Gate zu realisieren. Für Markus Handler, CEO der Handler Group, ist vor allem die strategische Stoßrichtung Kreislaufwirtschaft für nicht-finanzielle Berichterstattung, das sogenannte ESG-Reporting, von zentraler Bedeutung. Um dieses möglichst aufwandsschonend aus Sicht eines Generalunternehmers zu gestalten, braucht es ein Verständnis über die Wirkungszusammenhänge und die entsprechenden Werkzeuge. Wesentlich dafür ist nicht nur die Bereitstellung von Daten entlang der Wertschöpfungskette, sondern vor allem auch die Gestaltung der Datenaufbereitung.