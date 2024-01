Zwar fällt es in Unternehmen in ganz Österreich schwer, qualifiziertes Fachpersonal zu finden, dennoch zeigen sich regionale Unterschiede: Am ausgeprägtesten ist der Fachkräftemangel bei Unternehmen in Tirol – 53 Prozent fällt es „sehr schwer“ und 27 % „eher schwer“ Personal zu finden – und Oberösterreich – 52 Prozent fällt es „sehr schwer“ und 34 Prozent „eher schwer“ Personal zu finden. Auch in der Steiermark sowie in Wien gestaltet sich die Suche nach Mitarbeitenden herausfordernd. Am besten ist die Situation in Niederösterreich und im Burgenland – doch auch hier klagt etwa ein Drittel über Schwierigkeiten bei der Fachkräfterekrutierung.



Der Fachkräftemangel gestaltet sich in Österreich auch wirtschaftlich herausfordernd: Knapp die Hälfte aller Unternehmen (45 %) verzeichnet Umsatzeinbußen infolge der Personalnot – genauso viele wie vor einem Jahr. Allerdings ist der Anteil jener, die erhebliche Einbußen von mehr als fünf Prozent des Umsatzes beklagen, von 16 auf 19 Prozent gestiegen. Besonders ausgeprägt sind die Folgen des Fachkräftemangels laut Umfrage auf den Umsatz im Gesundheitsbereich (69 %), im Tourismus (50 %) und in der Industrie (40 %).

„Wir müssen jetzt gezielte Maßnahmen ergreifen, um die Ausbildung und Weiterbildung zu fördern, Anreize für Fachkräfte zu schaffen und vielleicht auch neue Wege in der Arbeitsmigration zu beschreiten. Der Fachkräftemangel ist ein komplexes Problem, das eine vielschichtige und nachhaltige Strategie erfordert“, so Lehner.