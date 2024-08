Johann Marchner, bisher Geschäftsführer von Wienerberger Österreich, übernimmt als Country Managing Director die Führung beider Unternehmen und betont: „Wienerberger hat sich in Österreich in den letzten Jahren rasant entwickelt und ist weiterhin erfolgreich auf dem Weg, sich als der führende Anbieter innovativer und ökologischer Lösungen für Neubau, Sanierung sowie Infrastruktur in der Wasser- und Energiewirtschaft zu positionieren." In der neuen Struktur sei man für die gesamte Bauwirtschaft ein noch verlässlicher Partner und bereit für alle aktuellen und zukünftigen Herausforderungen.



Frank Schneider, vorher Geschäftsführer von Pipelife Austria, wird als Country Commercial Director die übergeordneten Vertriebsagenden verantworten. Stefan Steinlechner wird Country Operations Director und leitet den neu geschaffenen Bereich "Total Quality Management & Sustainability", während Markus Blumauer Country Finance Director bleibt.