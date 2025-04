Prognosen gibt GF nur für das neue Kerngeschäft mit Flow Solutions ab. Trotz global anhaltender kurzfristiger Herausforderungen will der Konzern von langfristigen Markttrends profitieren. Dazu zählen die Halbleiterindustrie, Flüssigkühlung von Datenzentren, steigende Investitionen in ein nachhaltiges Wassermanagement – einschließlich Regenwassersysteme – und sichere Trinkwasserversorgung in Gebäuden und städtischen Gebieten. Ferner gehören dazu der zunehmende Bedarf an energieeffizienten Gebäuden und an kritischen Industriesystemen, die den zuverlässigen Transport von Flüssigkeiten erfordern. Für das Gesamtjahr 2025 erwartet GF daher ein flaches bis niedriges einstelliges organisches Wachstum.