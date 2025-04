Das wohnungseigentumsrechtliche Recht auf Langsamladen war ein erster Schritt. Er reicht allerdings nicht aus, um den Ausbau von E-Ladeinfrastruktur in Wohnbauten ausreichend zu dynamisieren. Die Rahmenbedingungen für Gemeinschaftsanlagen sollten verbessert werden. Es wird ein praktikables Umsetzungsmodell mit einer Zweiteilung in „Basis-“ bzw. „Ausbau-Infrastruktur“ vorgeschlagen:

Die „Basis-Infrastruktur“ umfasst all jene Maßnahmen einer Gemeinschaftsanlage, die untrennbar mit dem Gebäude verbunden sind, insbesondere Kabeltrassen, notwendige Durchbrüche bei Brandabschnitten sowie die räumliche Vorsorge für Anlagen-Hardware und sollte alle Garagen- bzw. Stellplätze umfassen. Angesichts der moderaten Kosten, des Nutzens für die gesamte Wohnungseigentümergemeinschaft und der damit verbundenen Wertsteigerung der Immobilie sollte sie von allen Eigentümer*innen bezahlt werden, vorzugsweise aus der Rücklage .

Die „Ausbau-Infrastruktur" sollte demgegenüber als Gemeinschaftsanlage mit Lastmanagement von den konkreten Nutzer*innen bezahlt werden. Sie umfasst die gesamte sonstige Hardware, Verkabelung, Wallboxen und die allfällig nötige Ausweitung der Leistungskapazitäten des Hausanschlusses und damit den größeren Teil der Investition. Für die Forcierung dieser Zweiteilung sollten zielgerichtet Förderungen eingesetzt werden.

Zur Skalierung von E-Ladeinfrastruktur in Wohnbauten sollten entsprechende Regelungen auch in anderen Wohnrechtsmaterien implementiert werden: Mit einer vergleichsweise einfachen Ergänzung könnte das „Right-to-Plug“ auch im Vollanwendungsbereich des Mietrechtsgesetzes (MRG, Mietwohnungen in Bauten vor 1953/1945, Kommunalwohnungen) sowie bei GBV-Mietwohnungen implementiert werden.

In § 9 Abs. 1 MRG und den darauf verweisenden § 20 Abs. 1 Z 1 lit b WGG besteht für diese Bestandssegmente bereits eine „Zustimmungsfiktion“. Es müsste lediglich ein zusätzlicher Punkt in den taxativen Katalog privilegierter Maßnahmen – „Anbringung einer Vorrichtung zum Langsamladen eines elektrisch betriebenen Fahrzeugs“ – aufgenommen werden. Schwieriger ist es bei parifizierten Mietwohnbauten (Altbaueigentum) und im MRG-Teilanwendungsbereich (Mietwohnungen in nach 1945/1953 errichteten Gebäuden).