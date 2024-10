Mit der Übernahme von Uponor (heute: GF Building Flow Solutions) im November des letzten Jahres hat sich Georg Fischer als einer der global führenden Anbieter von Wasser- und Raumklimasystemen sowie Infrastrukturlösungen positioniert. Im Fokus stehen dabei Lösungen für industrielle Prozessanwendungen, nachhaltiges Wassermanagement in Siedlungsgebieten sowie Energieeffizienz in Gebäuden.



Eine strategische Überprüfung habe ergeben, dass sich bestehende Wachstumschancen am effektivsten durch eine gezielte Anpassung des Unternehmensportfolios nutzen lassen, informiert das Industrieunternehmen. GF will sich daher zukünftig die größte Division Piping Systems und die neu gebildete GF Building Flow Solutions fokussieren. Das Unternehmen hat nun bekanntgegeben, eine Vereinbarung zum Verkauf seiner Maschinenbau-Division GF Machining Solutions an United Grinding Group, einem in der Schweiz ansässigen Experten für Schleiftechnologie, unterzeichnet zu haben.

Andreas Müller, CEO von GF, kommentiert: „Die Übernahme von Uponor hat uns die einzigartige Möglichkeit eröffnet, GF vollständig auf das Geschäft mit Water and Flow Solutions auszurichten und zu einem weltweit führenden Unternehmen in diesen Märkten zu werden.“



