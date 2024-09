Neben Schwerpunkten für die Landwirtschaft gab es auch Angebote für Häuslbauer, Sanierungsprojekte, Heizungstausch, Gewerbetreibende und generell Interessierte. Zu den Highlights gehörten die Vortragsreihen, Autogrammstunden mit den ÖSV-Skisprungstars, der Besuch des oberösterreichischen Landesrats Stefan Kaineder, sowie Live-Vorführungen und die Besichtigung der großen Hargassner Magno-Industrieheizkessel. Heizungsanlagen dieses Kalibers findet man meist nur in Nahwärmekraftwerken für ganze Orte. Das Besondere daran. Innovationen wie die neue Luft/Wasser-Wärmepumpe Airflow-M konnten ebenfalls live begutachtet werden.

>>> Hargassner präsentiert eigene Wärmepumpe Airflow-M

„Sensationell, wir sind unglaublich begeistert, wie viele Besucher gekommen sind, um mit uns gemeinsam 40 Jahre Hargassner zu feiern. Eine Erfolgsgeschichte, die mit unseren Eltern begonnen hat und an der seither viele Menschen erfolgreich mitgewirkt haben“, so Markus und Anton Hargassner jun. in einem gemeinsamen Statement.