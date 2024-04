Bei Hargassner in Wenig ist seit über 30 Jahren durchgehend Baustelle: Auch derzeit wird wieder, kurz nach der Eröffnung eines neuen Service-Centers mit 32.000 m2, schon wieder gebaut: Diesmal ist es das Ersatzteillager samt Werkstätten und Büroflächen, das den lokalen Bauunternehmen Arbeit verschafft und das noch heuer in Betrieb gehen soll. Mehr als 160.000 Kessel sind in 43 Ländern der Welt in Betrieb, die Exportrate beträgt 73 Prozent. Angesichts dieses Erfolgs stellt sich unwillkürlich die Frage: Wer so viel richtig gemacht hat, denkt der manchmal darüber nach was er vielleicht hätte anders, sogar noch besser machen können?

Auch auf diese Frage muss Anton Hargassner nicht lange nachdenken: „Wir hätten mehr riskieren können.“ Das Unternehmen habe immer nur das gekauft, was es auch zahlen konte. Vielleicht hätte er da mehr Vertrauen in die eigene Courage und in kreditgebende Banken haben können? Elisabeth Hargassner betont einen anderen Aspekt: „Wir haben sehr viel gearbeitet, das täte ich heute wahrscheinlich anders machen.“ Bis 1999, also die ersten 15 Jahre des Unternehmens, sei sie alleine im Büro gewesen und habe dort alles selber gemacht – und damals hatte die Firma schon fast 60 Mitarbeiter*innen. Also zieht sie heute den Schluss, dass sie sich mit dem Wissen von heute schon in den 1990ern „früher Entlastung geholt hätte“.