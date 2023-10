Die gemeinsame Gruppe profitiert von Synergien aus der Pellet-Technologie von Suter sowie dem Marktzugang in der DACH-Region. Dies ermögliche eine ideale Positionierung, um vom Trend der energetischen Sanierung im Gebäudesektor und von der Defossilisierung der Heizsysteme zu profitieren, heißt es von Seiten der Heizkurier-Gruppe. „Durch den Einsatz der grünen Pellets-Technologie bestehen speziell in Österreich noch zusätzliche Wachstumspotenziale in den Bereichen Bauheizung und -trocknung, Industriewärme, Landwirtschaft und Events“, freut sich Georg Patay, Geschäftsführer von energy4rent.

Suter vermietet Heißluft- und Warmwassersysteme: Der Mietanlagenpark der Gruppe umfasst mehr als 500 mobile Pelletheizungen mit einer Leistung von 50 bis 1.000 kW. Angetrieben von Trends wie erhöhten Effizienzanforderungen und Klimaneutralität im Bausektor, dem Ausbau von Fernwärme und der energetischen Sanierung im Gebäudesektor, verzeichneten auch Heizkurier, Energie Bringer und energy4rent in den letzten Jahren ein dynamisches Wachstum. Der mobilen Wärme kommt dabei Bedeutung zu, da sie eine unterbrechungsfreie Energieversorgung gewährleistet.

„Der Zusammenschluss bietet auch für energy4rent ein sehr hohes Synergiepotenzial. Als Unternehmens-Gruppe sind wir nun noch besser positioniert, um auch die hohe Nachfrage nach mobilen CO 2 -neutralen Wärmelösungen mit einer marktführenden, ausgereiften Schweizer Technologie zu bedienen. Wir freuen uns bereits sehr auf die gemeinsame Zusammenarbeit und die Portfolioerweiterung inklusive Entfeuchtungsgeräte“, führt Patay weiter aus.



Die gemeinsame Gruppe - bestehend aus den Unternehmen Heizkurier und Energie Bringer in Deutschland, energy4rent in Österreich und jetzt auch Suter in der Schweiz - erwirtschaftet mit etwa 180 Mitarbeitenden an 17 Standorten in der DACH-Region rund 70 Mio. Euro pro Jahr.