Verbund und Viessmann machen, was Wärmepumpen betrifft, seit Mai letzten Jahres gemeinsame Sache. Der Energieanbieter übernimmt die Abwicklung der Komplettlösung mit Viessmann-Wärmepumpen und übermittelt nach einem Erstgespräch eine erste Preisindikation – die Installationspartner übernehmen in weiterer Folge alle weiteren Leistungen vom Vor-Ort-Besichtigungstermin über die Angebotslegung bis hin zur Installation der Wärmepumpe und Förderabwicklung. Nun gesellt sich mit der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien ein dritter Partner zum Bund.

Das neue Angebot richtet sich damit Personen, die sich 2024 vor dem Förderstopp eine Bundesförderung aus der Aktion „Raus aus Öl und Gas“ sichern konnten. Ihnen bietet die Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien in Kooperation mit Verbund eine Lösung für die Zwischenfinanzierung an. Auch für diejenigen, die „Sauber Heizen für Alle 2025“ nutzen wollen, soll es die Möglichkeit einer Finanzierung in der Höhe der Fördersumme geben.

„Um die Wartezeit bis zur Auszahlung der Förderung zu überbrücken, bieten wir in Kooperation mit Verbund eine unbürokratische Zwischenfinanzierungslösung mit attraktiven Konditionen an,“ so Christiane Flehberger, Leiterin „Raiffeisen Wien. Meine Stadtbank.“ Denn Personen, die sich rechtzeitig für die Bundesförderung registriert haben, haben danach ein Jahr Zeit, um das Heizungstausch-Projekt zu realisieren. Das Fördergeld wird nach Abschluss aller Arbeiten und Prüfung der Endabrechnung ausbezahlt.

