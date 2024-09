Eine Vielzahl der heimischen Unternehmen hat weiterhin massiv mit ihrer Geschäftslage und fehlenden Einnahmen zu kämpfen. Die seit knapp einem Jahr deutlich erhöhte Insolvenzdynamik bleibt aufrecht und findet im dritten Quartal 2024 ihre Fortsetzung, selbst wenn dieses in absoluten Zahlen leicht hinter den ersten beiden Quartalen des Jahres liegt, wie eine aktuelle Hochrechnung des Kreditschutzverbandes 1870 zeigt-

In den ersten drei Quartalen 2024 sind die Insolvenzen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum in Österreich um rund ein Viertel gestiegen (4.895 Insolvenzen). Das sind durchschnittlich 18 Firmenpleiten pro Tag. Besonders betroffen sind einmal mehr der Handel, die Bauwirtschaft und die Beherbergung/Gastronomie. Zudem sind die betroffenen Arbeitnehmer*innen um knapp sechs Prozent auf 18.700 Personen und die Zahl der Gläubiger*innen um circa 13 Prozent auf 36.800 Betroffene angewachsen. Dazu kommen Großinsolvenzen wie etwa rund um die Signa, die die Passvia weiter steigen lassen.



„Der wirtschaftliche Druck ist auch während der Sommermonate nicht weniger geworden. Die Betriebe sind sehr häufig am Limit und müssen sich vermehrt die Existenzfrage stellen. Das wird auch in den kommenden Monaten nicht anders sein“, erklärt Karl-Heinz Götze, Leiter KSV1870 Insolvenz.