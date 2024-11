Erneuerbare Energie ist bekanntlich volatil. Wenn Industrie und Gewerbe sie am intensivsten benötigen, ist nicht immer verfügbar, zu Spitzenzeiten belastet der Überschussstrom das Stromnetz. Das neu gegründete Unternehmen Voltofy mit Sitz in Perg und Wien setzt genau an diesem Punkt an und erhöht mit Batteriespeicherlösungen die Energieverfügbarkeit. Als Joint-Venture aus renommierten österreichischen Unternehmen bietet Voltofy Gesamtlösungen von der Planung bis zum Betrieb der Batteriespeicher an.

Drei Unternehmen sind es, die sich für Voltofy zusammengetan haben, alle sind bereits im Bereich der nachhaltigen Energienutzung etabliert. Da wäre Sunlumo aus Perg ist ein Technologieunternehmen, das von Forschung und Entwicklung im Bereich Solarthermie bis hin zum kommerziellen Vertrieb umwelttechnischer Produkte tätig ist. Das Wiener Unternehmen Incosc entwickelt und managt Batterie-Projekte für Energieversorger, Investoren und verschiedene weitere Branchen. Dritter Partner ist die Mühlviertler Ökofen Group, Experte für Pelltheizungen.

