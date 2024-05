Der Verband der Installations-Zulieferindustrie (VIZ) begrüßt zwei neue Mitglieder in seinen Reihen begrüßen und stockt seine Mitgliederzahl damit auf 30 auf: Die Firmen Mepa und Walraven. „Wir sind sehr froh, zwei renommierte Unternehmen für den VIZ und seine Partner gewonnen zu haben“, betont Obmann Alexander Sollböck in einem ersten Statement.



>> Immer up to date mit Meinungen und News aus der Branche sein? Abonnieren Sie unsere Newsletter: Ob wöchentliche Übersicht, Planer*innen-Newsletter oder Sanitär-Trendletter – mit uns bleiben Sie informiert! Hier geht’s zur Anmeldung!