Mit Juli hat Melanie Schnitzler die Leitung der globalen Unternehmenskommunikation der Villeroy & Boch Gruppe übernommen. In ihrer Rolle wird sie neben den klassischen Kommunikationsthemen Corporate Communications, Employee Communications und Brand Communications auch den gesamten Bereich Gastronomie und Tourismus verantworten, in dem unter anderem die Villeroy & Boch Welt und das Gästehaus Schloss Saareck am Hauptfirmensitz in Mettlach angesiedelt sind. In ihrer Funktion berichtet sie direkt an die Vorstandsvorsitzende Gabi Schupp.

Schnitzler verfügt über 25 Jahre Führungserfahrung und eine breite Expertise in der Kommunikationsbranche. Sie gilt als ausgewiesene Kommunikationsexpertin mit Erfahrung in den Bereichen Marken- und Unternehmenskommunikation, Mitarbeitenden-Kommunikation und Employer Branding. Sie startete ihre Karriere in der Beauty-Branche und sammelte anschließend in verschiedenen Positionen im Bereich Fast Moving Consumer Goods Erfahrungen auf lokaler und globaler Ebene. Zuletzt war sie als Associate Director Communications Europe, Middle East, Africa beim japanischen Konsumgüterhersteller Kao tätig, wo sie den Bereich Unternehmenskommunikation für die Region aufbaute.