Aufgrund des Wachstums von Spiegltec in den letzten Jahren wurde es notwendig, den bestehenden Standort in Brixlegg auszubauen und zu modernisieren. Das neue Headquarter bietet jetzt auf ca. 2.500 m2 insgesamt knapp 130 Arbeitsplätze und mehrere große Videokonferenzräume. Der 1.900 m 2 große Neubau wurde direkt an das Bestandsgebäude angebaut, das nach Bezug der neuen Büros ebenso modernisiert und saniert sowie in das nachhaltige Gesamtkonzept integriert wurde. Das Konzept enthält unter anderem eine Photovoltaik-Anlage, Wärmepumpe mit Erdwärme sowie einen eigenen Brunnen.



Der Hauptsitz in Brixlegg ist für den Generalplaner in mehrerlei Hinsicht von strategischer Bedeutung. Zum einen sammelt sich in dieser Region technisches, chemisches und pharmazeutisches Know-how, das historisch gewachsen ist und sich auch im Bildungsangebot vor Ort widerspiegelt. Dadurch ist der Standort für qualifizierte Fachkräfte, die nicht nur die beruflichen Weiterentwicklungsmöglichkeiten, sondern auch das regionale Freizeitangebot schätzen, attraktiv. Zum anderen gewährleistet der Standort in Tirol Nähe zu Kund*innen und Partner*innen.